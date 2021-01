Morfologia do português: Tipos de pronomes

As classes de palavras são assunto recorrente nas provas de português, seja em concursos ou vestibulares. Desse modo, é importante se preparar e conhecer cada uma das classes. Ao todo, são dez as classes de palavras ou classes gramaticais: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio.

Os pronomes são palavras que substituem ou determinam os substantivos. A classe dos pronomes é uma das que apresentam diversos tipos. Desse modo, é possível classificar os pronomes em pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Veja abaixo um breve resumo sobre os tipos de pronomes.

Tipos de pronomes

Em primeiro lugar, os pronomes pessoais se dividem em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. O primeiro grupo é composto por pronomes que indicam as pessoas do discurso, de modo que assumem a função de sujeito da oração. Assim, como exemplos de pronomes do caso reto temos eu, tu, ele, nós etc.

Já os pronomes pessoais oblíquos podem ser tônicos (precedidos de preposição) ou átonos (não precedidos de uma preposição). Os tônicos podem substituir substantivo com função de objeto indireto e os átonos substituem aqueles com função de objeto direto. Os pronomes pessoais de tratamento, por sua vez, são formas de se dirigir a uma pessoa com reverência como, por exemplo, vossa excelência e sua eminência.

Os possessivos denotam a relação de posse, ou seja, indicam que alguma coisa pertence a uma das pessoas do discurso. Exemplos de pronomes possessivos: meu, minha, teu, tua, sua, seus, nosso, vosso.

Os pronomes demonstrativos indicam o posicionamento de algo ou alguém em relação às pessoas do discurso. Exemplos desse tipo de pronome são: aquele, isto, essas etc.

As palavras do português que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas que usamos para fazer perguntas diretas ou indiretas são os pronomes interrogativos. Esse tipo de pronome refere-se sempre à 3.ª pessoa gramatical.

Enquanto os interrogativos servem para fazer perguntas os pronomes relativos servem como elemento de subordinação. Os pronomes relativos relacionam-se sempre com um termo da oração que está antecedente, retomando-o. Assim, são exemplos disso os pronomes que, quem, onde, o qual, cujo etc. Por fim, os pronomes indefinidos indicam que algo ou alguém com imprecisão, ou seja, que é indeterminado. Desse modo, são exemplos alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo etc.