Morínigo testa positivo para covid-19 e desfalca o Coritiba diante do Fluminense

O Coritiba terá um desfalque importante para a partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube paranaense comunicou que o técnico Gustavo Morínigo testou positivo para covid-19, em exames realizados no domingo, e não comandará a equipe no Couto Pereira.

Além do treinador, os auxiliares Roberto Acuña e Martin Paolorosso e o preparador físico Gonzalo Llano também foram diagnosticados com o novo coronavírus. Os quatro membros da comissão técnica já estão em isolamento domiciliar.

Contra o Fluminense, o auxiliar Júlio Sérgio assumirá o comando do Coritiba. O interino já esteve à frente do Coxa na derrota para o Goiás e no empate contra o Athletico-PR.

Gustavo Morínigo estreou oficialmente no último sábado, em São Januário, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. O resultado encerrou uma sequência de dez jogos do Alviverde sem vencer no Brasileirão.

Atualmente, o Coritiba está na 19ª posição da competição nacional, com 25 pontos. O Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento, possui 32 pontos.