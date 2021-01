Morre Mike Nash, o designer de Horizon Zero Dawn

Mike Nash, o responsável pelas artes e design do sucesso de PS4 Horizon Zero Dawn, morreu aos 36 anos. Ainda não há notícias sobre a causa da morte, que foi confirmada por seus ex-colegas de trabalho do estúdio Guerrilla Games nas redes sociais.

Mike foi o lead designer de mecânicas no jogo, ajudando a criar os seus grandes dinossauros robóticos. Seu currículo ainda inclui créditos nos jogos Forza Horizon e Call of Duty: Advanced Warfare, além do filme Chappie.

Mike Nash was a hardworking individual who would put in the hours to get better and try to do the best work possible. Mike has sadly left us and has passed away.

I would like for the CG and art community to remember him for his legacy of outstanding visual 3D work above all. pic.twitter.com/BxSy7ZEH6o

— Gavriil Klimov (@gavriilklimov) January 21, 2021