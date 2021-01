Morre terceira vítima de acidente registrado no final de semana em Piaçabuçu

A triste notícia da terceira vítima fatal do acidente registrado no último final de semana na AL 101 Sul, no município de Piaçabuçu, trouxe ainda mais dor aos moradores da cidade ribeirinha que lamentam a tragédia que chocou o município e trouxe dor e sofrimento às famílias das vítimas.

A terceira morte confirmada foi do Pastor Jadilson, líder religioso da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Piaçabuçu que estava internado desde o acidente no Hospital de Urgência do Agreste em Arapiraca. A vítima era figura muito admirada pelos irmãos evangélicos e pessoa muito querida pela população, Pr Jadilson deixa esposa e dois filhos.

O trágico acidente aconteceu no último domingo, 17, nas imediações do povoado Bonito, envolvendo um veículo Fiat Strada e uma Kombi. No momento do sinistro a jovem Mayres Oliveira teve morte instantânea, sendo registrada a segunda morte na segunda-feira, 18, com vítima identificada por Eutâne Barros, ambos residiam no Pontal do Peba.