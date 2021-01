Morre Ygona Moura, influenciadora digital que estava com Covid-19 · .

Morreu, na noite desta quarta-feira (27), a influenciadora digital Ygona Moura. Nos últimos dias, ela vinha lutando pela vida após ser diagnosticada com a Covid-19. A informação foi divulgada no perfil oficial da blogueira no Instagram. “Pessoal, perdemos a Ygona”, diz a publicação.

Na última terça-feira (26), a mãe de Ygona, Valéria Cardoso, já tinha informado aos seguidores da filha que seu estado de saúde ainda era crítico. “Pessoal, aqui é a mãe da Ygona, a Ygona está viva. O estado dela ainda é bem grave, porém estável, graças a Deus”, ressaltava a mensagem publicada no Stories do Instagram.

“Estamos em oração dia e noite pela vida dela. Informações sobre seu estado de saúde só serão postadas pelo Instagram dela. Qualquer informação que não for por esse canal ou postada por mim é fake”, disse em post nas redes sociais.

Ygona foi internada após ignorar as recomendações das autoridades de saúde para evitar a transmissão do coronavírus. Ela foi alvo de muitas críticas na web ao participar de aglomerações.

No Twitter, o nome da influenciadora foi parar nos assuntos mais comentados. Internautas lamentaram a notícia. “Gente, eu não acompanhava, mas a Ygona morreu, eu tô muito chocado. Meus pêsames à família e amigos nesse momento difícil”, escreveu um usuário identificado como Felipe.

“A Ygona pode ter sim errado em debochar das aglomerações, mas ela não deixa de ser um ser humano. Era jovem, tinha a vida toda pela frente, é lamentável ver gente comemorando uma notícia dessas”, comentou um internauta chamado Diego.

Confira a publicação e as reações dos internautas a seguir:

Chocada com a morte da Ygona, nunca passa na cabeça que o pior pode acontecer, força para familia e amigos

— Mandy Candy (@iMandyCandy) January 28, 2021

Gente, eu não acompanhava, mas cara a ygona morreu, eu tô muito chocado. Meus pêsames a família e amigos nesse momento difícil

— felipe (@felpsbispo) January 28, 2021

sem clima pra #bbb21 depois da notícia da ygona 😭😭😭 descanse em paz ícone

— rapHs (@rapha_marley) January 28, 2021

meus pêsames para todos os familiares e amigos da ygona 🖤 tenho certeza que ela ta muito feliz lá em cima, foi uma grande mulher 🥺

— morta por dentro (@lialopesf) January 28, 2021

Cara eu ainda não tô acreditando q a Ygona morreu mesmo, descanse em paz 😰

— Fulano 🐆 (@leoungarato) January 28, 2021