Mortal Kombat 11 recebe mod para lutar em 1ª e 3ª pessoas

Ainda que Mortal Kombat 11 não seja o game mais popular entre os fãs de modificações, vez ou outra damos de cara com alguns projetos do tipo envolvendo o título de luta. O mais recente a surgir na rede oferece a opção de curtir os “kombates” de um jeito um pouco diferente, com visões em primeira e terceira pessoas.

Criado pelo modificador Ermarccer, o MK11Hook é um plugin que oferece a oportunidade de alternar entre as câmeras possíveis com um menu dentro do game. Você pode conferir um pouco deste trabalho no vídeo a seguir:

Ficou curioso para conferir essas opções por conta própria? Então basta acessar este link no Github para obter os arquivos necessários.