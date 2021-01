Morte, boto-cor-de-rosa e saci atormentam Marco Pigossi em trailer de Cidade Invisível · .

A Netflix divulgou um novo trailer de Cidade Invisível na manhã desta quinta-feira (7). Na prévia, o personagem de Marco Pigossi é atormentado pela morte da mulher (Julia Konrad) e por acontecimentos estranhos que envolvem lendas do folclore brasileiro, como boto-cor-de-rosa, sereia e saci. A série chega ao catálogo da plataforma em 5 de fevereiro.

Na trama, Eric (Pigossi) é um policial ambiental que sofre pela morte da mulher em um incêndio cercado de mistérios. Desde então, ele passa a criar a filha sozinho e busca o culpado pelo crime que vitimou a companheira.

O protagonista passa a viver entre a realidade e um mundo invisível habitado por seres fantásticos, depois de encontrar um boto-cor-de-rosa em uma praia do Rio de Janeiro. Ele, então, percebe que nem tudo é como parece ser.

“E se as lendas sobre as quais você sempre ouviu falar fossem reais e estivessem entre nós, escondidas?”, provoca a Netflix na sinopse da produção. No novo trailer também aparecem o saci, uma sereia e o curupira.

A série terá sete episódios e promete tratar de temas relevantes e atuais, como a preservação ambiental e o resgate da cultura popular brasileira, além de explorar as relações humanas por meio do místico e do suspense.

Também estão no elenco Alessandra Negrini, Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Manu Diegues, José Dumont, Victor Sparapane e Áurea Maranhão.

Cidade Invisível é o primeiro projeto live-action (com atores reais) de Carlos Saldanha, diretor brasileiro indicado ao Oscar e conhecido pelas franquias animadas A Era do Gelo e Rio, além da animação O Touro Ferdinando (2017).

Em setembro de 2019, a Netflix anunciou o início das gravações de Cidade Invisível. A produção aconteceu em três cidades diferentes: São Paulo, Ubatuba (no litoral paulista) e Rio de Janeiro.

A série é dos mesmo criadores de O Escolhido (2019) e é produzida pela Prodigo Films, com os produtores-executivos Beto Gauss, Francesco Civita e Caito Ortiz. Maresa Pullman, da BottleCap Productions, e Marco Anton, da Boipeba Filmes, também assinam o projeto. A trama é dirigida por Luis Carone e Julia Jordão.

Antes de Cidade Invisível, Marco Pigossi estrelou a série Tidelands (2018), que só vingou por uma temporada. Ainda na Netflix, o artista viveu um espião britânico na terceira temporada de Alto Mar. Atualmente, o ator pode ser visto na reprise de A Força do Querer, que está no ar na faixa das 21h da Globo.

Veja o trailer: