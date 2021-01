Mosaico de organizada do Palmeiras provoca irritação na Argentina

A Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, preparou um mosaico no Allianz Parque para apoiar a equipe na partida desta terça-feira, contra o River Plate. Entretanto, a arte criada pela torcida tem gerado irritação na Argentina.

Isso porque, de acordo com as imagens divulgadas pela Mancha nas redes sociais, o mosaico apresenta duas taças da Libertadores nas arquibancadas. Na interpretação dos argentinos, a ação representa um “excesso de confiança” por parte do Palestra, já que o time possui apenas um título da competição continental.

EM BUSCA DA GLÓRIA ETERNA 🏆 pic.twitter.com/8eN7IyEPfw — Mancha Alvi Verde (@torcidamv83) January 11, 2021

Além disso, o jornal Olé fez uma publicação destacando a visão argentina, ressaltando no título que o Alviverde colocou mais uma taça da Liberta em seu estádio. O periódico ainda reforça que a atitude da equipe brasileira é “surpreendente”, já que o Palmeiras vinha sendo bastante respeitoso com o River Plate.



(Foto: Reprodução/Olé)

O confronto diante Los Millonarios acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Com a vantagem de 3 a 0 na ida, o Palestra pode perder por até dois gols de diferença para confirmar uma vaga na final da Libertadores.