Mosaico do Palmeiras com duas taças da Libertadores irrita argentinos

O mosaico que a torcida organizada do Palmeiras preparou para o duelo contra o River Plate, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, válido pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, não foi bem recebido pelos argentinos. O desenho com duas taças da competição e as frases “Obsessão” e “Glória Eterna” repercutiu na Argentina e gerou irritação dos ‘hermanos’.

Para os argentinos, o mosaico pareceu um “já ganhou”. O jornal ‘Olé’ estampou a foto na capa do site e ressaltou que o Palmeiras fez o desenho “com uma taça a mais” (o Alviverde foi campeão da Libertadores apenas em 1999). Na ida, o Verdão venceu o River Plate por 3 a 0, e abriu uma boa vantagem para o duelo desta terça-feira, que vale vaga na final.

Confira abaixo o mosaico: