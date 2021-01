Motorista Leonaldo de 72 anos foi a primeira pessoa vacinada em Piaçabuçu

Iniciada a campanha para vacinação do Covid-19 em Piaçabuçu, a primeira pessoa a tomar a dose da vacina foi o senhor Leonaldo Silva, de 72 anos.

Leonaldo é funcionário efetivo do município desde 1998, atuando no cargo de motorista na Casa Maternal Mãe Luiza.

Na ocasião o secretário de Saúde, Geraldinho Beltrão, comemorou mais uma etapa alcançada no combate do coronavírus.

“Me sinto honrado em fazer parte desse momento histórico para nosso município, hoje damos o primeiro passo na luta contra esse vírus. Gostaria de agradecer ao Prefeito Djalma e nossa Vice Keity, e também gostaria de agradecer aos meus antecessores, Jeane e Djinha que foram duas gigantes durante essa pandemia. Juntos venceremos essa luta!!, comemorou o secretário.

Para o prefeito Djalma Beltrão, o dia de hoje ficará marcado na história de todos os piaçabuçuenses como o dia do avanço.

“Hoje é um dia que ficará marcado pra sempre na vida e de todos nós. Iniciamos a vacinação de prevenção ao COVID-19 com os nossos profissionais da saúde da linha de frente. Estamos obedecendo o cronograma de vacinação do Ministério da Saúde, e logo estaremos vacinando os demais grupos prioritários. Vamos reforçar os cuidados com a higiene e o uso de máscaras”, disse o prefeito.

Com assessoria