Motoristas de São Paulo já podem pagar IPVA usando PIX

Donos de automóveis com emplacamento feito em São Paulo já podem pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021 a partir do PIX, a modalidade de transações digitais e automáticas que entrou em funcionamento no Brasil em novembro de 2020 e já alcançou números bastante consideráveis.

A quitação do IPVA 2021 pode ser realizado à vista até o dia 14 de janeiro, o que garante um desconto de R$ 32,89, ou então em parcelamentos oferecidos pelo governo. A novidade é a inclusão do PIX como forma de pagamento não só do imposto, mas também em multa ou licenciamentos atrasados através de apps intermediadores.

Para saber o valor do imposto relativo ao seu automóvel, basta acessar o site da valor do IPVA é feita pelo site da Secretaria da Fazenda e informar dados como o Renavam e a placa do veículo. Vale lembrar que, para realizar um PIX, é preciso ter ao menos uma chave cadastrada em uma instituição bancária — veja aqui mais detalhes sobre o funcionamento do processo.

A consulta pelo valor e a situação do pagamento pode ser feita no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo.Fonte: Governo de SP

Aplicativos terceirizados podem ser utilizados como intermediários no pagamento do IPVA 2021 via PIX, como o Zul+, disponível para Android e iOS. O serviço cobra uma taxa de R$ 5 na transferência e, além do cadastro, você precisa incluir no perfil um cartão de crédito ou vincular o saldo de carteiras digitais de Google ou Apple.

A ferramenta disponibiliza o PIX apenas para proprietários de veículos do estado de São Paulo, no momento, mas já existem planos de expansão. “Muito em breve esta mesma facilidade vai estar disponível para as demais regiões do Brasil. A expectativa é que isso aconteça já nas próximas semanas”, revelou André Brunetta, CEO do Zul+, ao TecMundo.