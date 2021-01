Mourinho ignora City, United, Liverpool e revela qual equipe mais gosta de ver na competição

O Tottenham entrou em campo pela primeira vez em 2021 neste domingo e começou o novo ano com o pé direito. Jogando em casa, os Spurs derrotaram o Leeds United por 3 a 0.

A próxima partida pela Premier League será somente no dia 13 de janeiro, já que antes o clube londrino entra em campo pela Copa da Liga Inglesa e pela Copa da Inglaterra. E o adversário será logo a equipe que Mourinho mais gosta na competição.

Após a partida contra o Leeds, o treinador português encheu a bola do Aston Villa. O ‘Special One’ esqueceu equipes como Liverpool e Manchester United, que lideram o Campeonato Inglês, para rasgar elogios ao clube de Birmingham.

“As pessoas dizem que, depois de defrontarmos os do top-6, os jogos são mais fáceis, mas não acredito nisso. O Leeds é uma equipe capaz de criar problemas a qualquer adversário e o próximo oponente, o Aston Villa, é a minha equipe preferida na Premier League neste momento, aquela que mais gosto de ver, com jogadores muito bons e com uma boa orientação. É isso que nos espera”, destacou.

Com a vitória sobre os comandados de Marcelo Bielsa, o Tottenham subiu para a terceira colocação na tabela de classificação da Premier League, com 29 pontos conquistados em 16 jogos.

Kane comemora gol contra o Leeds assistido por Son Getty Images

Antes de encarar o Aston Villa, os Spurs terão o Brentford, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, na terça (5), às 16h45. Depois, enfrentarão o Marine, no domingo (10), às 14h, pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra.