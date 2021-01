Mourinho reencontra ex-comandado ‘desprezado’ no Chelsea, mas elogiado por atitude

Ao longo de sua carreira como jogador, Scott Parker atuou por alguns dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, como West Ham, Tottenham, Fulham, Newcastle e Chelsea. Agora, o inglês comanda os Cottagers e tenta tirá-los da zona de rebaixamento.

Nesta quarta-feira (13), o jovem comandante de 40 anos reencontrará os Spurs e seu ex-treinador José Mourinho. Com bola rolando, o duelo válido pela 16ª rodada Premier League terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, com tempo real em vídeos no ESPN.com.br.

Parker e Mourinho estiveram juntos na primeira temporada do português no Chelsea, em 2004/05. O ex-meio-campista, porém, só disputou 11 partidas sob comando do treinador e foi logo negociado para outra equipe.

Mesmo assim, o jogador sempre foi elogiado pelo Special One. Na época, Mourinho fez questão de demonstrar apoio ao jogador e falar bem de sua atitude, mesmo sem estar atuando com frequência.

“Posso aceitar que o jogador não fica feliz quando não está jogando. Mas Parker é um profissional de ponta e está trabalhando todos os dias de maneira absolutamente fantástica. A chance dele virá”, disse o português, na época.

Antes do primeiro enfrentamento com seu antigo comandante, Parker também o elogiou e disse que, mesmo após todos esses anos, ele ainda possui o mesmo carisma que tinha quando o conheceu.

“Parecia que era ontem quando eu era jogador sob o comando de José e agora estarei na área técnica com ele, ainda que alguns anos atrás dele em termos de estar nesta função, então a experiência dele é muito superior. É um momento que estou saboreando, ansioso e mal posso esperar para me encontrar com ele novamente”, afirmou.

“Ele tinha um carisma que todos nós vemos agora. Seus métodos de treinamento, sua organização e ele mesmo trazem uma grande personalidade e carisma, então é exatamente assim que eu o vejo. Como técnico, ele fala por si mesmo”, completou.