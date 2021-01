MS: Escolas terão ensino híbrido a partir de março

De acordo com a promotora Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, Coordenadora Adjunta do GAEDS (Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde, já está tudo acertado com a Rede Estadual de Educação (REE).

“Considerando principalmente que a educação é atividade essencial, é possível esse retorno gradativo. As crianças da rede pública tem ainda mais necessidade, já que além da questão da educação, há o aspecto social. Então a rede pública estadual tem a decisão de retomar progressivamente a partir de março e a municipal deve ter a mesma posição”, afirmou Filomena.

Educação remota