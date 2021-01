‘Muito obrigado por ter me projetado ao mundo’

O Cruzeiro completou 100 anos de existência neste sábado e recebeu diversas homenagens. Entre elas, teve a de Ronaldo, que despontou como profissional no time mineiro.

Em 58 jogos entre 1993 e 1994, o Fenômeno marcou 56 gols. Depois de ter sido reserva na conquista do quarto título mundial do Brasil, ele se transferiu ao PSV.

“Um século de história! Parabéns, Cruzeiro, e muito obrigado por ter me projetado para o mundo”, escreveu o ex-jogador em sua página no Instagram junto a uma foto dele vestindo a camisa celeste no começo da carreira.

O Cruzeiro foi uma das duas equipes que Ronaldo defendeu como profissional no Brasil. Depois de uma longa passagem pelo futebol europeu, o ex-atacante de 44 anos encerraria sua trajetória no Corinthians.

O clube mineiro chegou ao seu centenário em meio à luta para retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Com seis jogos por fazer na Série B, a equipe treinada por Luiz Felipe Scolari aparece na 11ª posição com 41 pontos, dez a menos do que o CSA, que hoje fecha o G-4.