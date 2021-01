Mulher de Marlon revela tempo de gravidez e entrega traição do cantor · .

Maria Clara Carvalho, atual mulher do sertanejo Marlon, revelou o tempo da sua gravidez: seis meses. O problema é que, com o relato, ela entregou a traição realizada pelo sertanejo à ex-mulher, Letícia Oliveira, e admitiu que mentiu no relato divulgado anteriormente. O ex-casal ficou junto até novembro de 2020, ou seja, há apenas três meses.

Na época em que a traição tinha sido divulgada pela participante do Power Couple Brasil 3, Maria Clara afirmou que não era a pivô do fim do relacionamento. Porém, em dezembro de 2020, Letícia confrontou a ex-amiga e disse que ela estava grávida de cinco meses.

Maria Clara negou o relato e explicou que estava no começo da gestação. Agora, a psicanalista deslizou na sua versão e entregou a mentira dita na declaração anterior.

Nesta sexta-feira (8), Letícia falou sobre o deslize. “Fingem mal e não cansam de passar vergonha”, declarou a fisioterapeuta nos comentários de uma publicação no Instagram.