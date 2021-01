Mulher-Maravilha 1984: bilheteria tem queda expressiva na 2ª semana

Apesar de superar expectativas no seu primeiro fim de semana de estreia, Mulher-Maravilha 1984 despencou na bilheteria da segunda semana de exibição no mercado norte-americano.

Com arrecadação de US$ 5,5 milhões no fim de semana do Ano-Novo nos EUA, o filme de Patty Jenkins teve uma queda de 67% em relação ao faturamento de US$ 16,7 milhões do primeiro fim de semana.

Mesmo para o padrão da pandemia, a queda foi considerada alta. Para se ter ideia, o Hollywood Reporter comparou o desempenho do longa com The Croods: The New Age, que teve alta de 25% no seu sexto fim de semana, arrecadando US$ 2,2 milhões.

Fonte: Reprodução / Warner Bros.

Por outro lado, Mulher-Maravilha 1984 teve uma boa performance na Austrália, onde arrecadou $4,3 milhões na segunda semana, totalizando $11,5 milhões. De acordo com o Hollywood Reporter, nos mercados asiáticos, incluindo a China, a bilheteria não vai tão bem, mas a América Latina se mostra promissora.

Vale lembrar que a sequência teve estreia simultânea nos cinemas e no HBO Max — plataforma que ainda não estreou no Brasil. A performance no primeiro fim de semana de exibição nos cinemas e no streaming foram decisivos para a Warner Bros. autorizar a produção de Mulher-Maravilha 3.

No mundo, o filme arrecadou, até o momento, US$ 118,5 milhões.