Mulher-Maravilha 1984 derruba recorde de Soul e domina streaming nos EUA · .

Lançado em 25 de dezembro de maneira simultânea nos cinemas e no HBO Max, Mulher-Maravilha 1984 dominou a audiência do streaming nos Estados Unidos. O resultado foi divulgado após o instituto Nielsen (que seria o Ibope norte-americano) corrigir os números e incluir a plataforma na relação.

Na primeira lista divulgada pela empresa, correspondente à audiência no streaming no período de 21 a 27 de dezembro, o primeiro lugar tinha ficado com Soul, animação do Disney+ que estreou no mesmo dia da segunda aventura da Mulher-Maravilha.

Com a correção, o filme estrelado por Gal Gadot superou os 1,67 bilhão de minutos vistos pelo antigo líder e assumiu a posição ao alcançar a marca de 2,25 bilhões. Agora, Mulher-Maravilha 1984 derrubou o recorde de Soul e se tornou o filme mais assistido no streaming desde o início da medição feita pela Nielsen.

Confira abaixo a relação atualizada da audiência de 21 a 27 de dezembro:

1) Mulher-Maravilha 1984 (HBO Max): 2,25 bilhões de minutos;

2) Soul (Disney+): 1,67 bilhão;

3) The Office (Netflix): 1,44 bilhão;

4) Bridgerton (Netflix): 1,2 bilhão;

5) O Céu da Meia-Noite (Netflix): 1,11 bilhão;

6) The Mandalorian (Disney+): 1,02 bilhão;

7) O Grinch (Netflix): 705 milhões;

8) The Crown (Netflix): 700 milhões;

9) Grey’s Anatomy (Netflix): 691 milhões;

10) Crônicas de Natal: Parte 2 (Netflix): 660 milhões