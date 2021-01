‘Mulher que mais amo’ · .

Gusttavo Lima abriu o jogo sobre a volta com Andressa Suita. Os dois foram clicados juntos neste domingo (17) em um passeio de barco em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O cantor confirmou que o reencontro aconteceu e que os dois passaram o fim de semana juntos. “Mulher que eu mais amo neste mundo”, declarou o sertanejo.

As fotos de Andressa e Lima abraçados e sorridentes circularam nas redes sociais neste domingo e levantaram suspeitas de que o casal teria reatado. “Vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que eu mais amo neste mundo. Ainda é muito cedo para falar em volta”, declarou o músico em entrevista para o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

“Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar. Não podemos ficar inimigos. Tudo no tempo de Deus”, completou ele sobre uma possível reaproximação.

As imagens neste domingo foram publicadas no Instagram pela empresária Alice de Jesus, que começou a ganhar milhares de seguidores após mostrar que o ex-casal curtiu um passeio a dois. No momento da publicação deste texto, Alice estava com 94 mil fãs na rede social.

Lima e Andressa anunciaram a separação em outubro do ano passado. O sertanejo afirmou que não houve traição e que a decisão partiu dele. Eles são pais dos pequenos Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois. O cantor esteve com os filhos no início do ano, enquanto a mãe ficou no Rio de Janeiro.

Veja fotos de Gusttavo Lima e Andressa Suita no reencontro: