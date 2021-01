‘Mundial fica para o torcedor falar que seu time não tem’

Palmeiras e Santos buscam mais um título de Conmebol Libertadores, neste sábado, no Maracanã. E um jogador com passagem vitoriosa pelos dois clubes comentou sobre a importância de levantar a América no currículo de qualquer atleta.

Campeão pelo Peixe em 2011, Maikon Leite, que faturou a Copa do Brasil pelo alviverde no ano de 2012, afirmou que todo jogador sonha em conquistar a Libertadores. Segundo ele, em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, a competição sul-americana tem um peso maior do que o próprio Mundial de Clubes.

“Para um jogador brasileiro, a Libertadores é o auge. O Mundial poucos jogadores têm. Vencer a Libertadores é difícil. O brasileiro tem a técnica, quando quer jogar acaba ganhando. Quando entra na catimba, ele perde. Ganhar é fantástico, poucos têm (o título da Libertadores. Foi o auge da minha carreira”, disse Maikon, completando.

“O torcedor que tem paixão pelo Mundial. O jogador quer, mas eu vejo que o que ele busca é a Libertadores. Ela vale a pena. No Mundial, você quer ganhar, vai jogar contra o melhor time da Europa, mas a Libertadores tem o charme. O Mundial fica mais para o lado do torcedor, lado da emoção, que o prazer é chegar e falar que seu time não tem mundial, o meu tem dois, três. A Libertadores é o charme”, explicou o jogador, que atualmente defende o Petro de Luanda, na Angola.

Maikon Leite comemora gol do Palmeiras sobre o Audax, pelo Paulistão 2015 Cesar Greco/Ag Palmeiras

Com um gol marcado em seis jogos disputados na campanha do título do Santos, em 2011, Maikon conhece as dificuldades da Libertadores.

De acordo com o atacante, nem mesmo as refeições eram tranquilas quando estava fora do país, pois os brasileiros sofriam com o medo de contaminação de alimentos.

“Onde vai jogar você fica preocupado com pedrada, se não vão botar algo na sua comida, catimba o tempo. Você vai treinar e os caras botam ‘gatorade’ que pode ter certeza que está batizado. A Libertadores tem o charme, algumas coisas não são boas, como as que falei, mas os jogos são difíceis”, finalizou.