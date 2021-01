Muricy celebra volta ao São Paulo e explica suas funções no clube: “Estou muito entusiasmado”

Muricy Ramalho está oficialmente de volta ao São Paulo, clube onde já conquistou diversos títulos. E o ex-técnico não escondeu a sua alegria em seu retorno. Em entrevista à SPFC TV, ele afirmou que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite do presidente Julio Casares.

“Eu não tinha nenhum pensamento de voltar para o futebol, mas quando veio convite não deu para recusar, era uma convocação. Eu não pensei muito, não dava para falar não. Aqui é minha casa, é diferente. Eu cheguei aqui aos nove anos de idade, é muita história. A saudade era muito grande. Agora estou de volta e muito entusiasmado”, disse.

No entanto, dessa vez Muricy chega com uma função diferente. O histórico comandante tricolor será o novo coordenador de futebol do clube, com a responsabilidade de ser a ponte entre o elenco e comissão técnica e a diretoria.

“É claro que eu tinha que ter uma posição de poder ajudar. Não é porque eu sou ídolo da torcida que eles iam me dar um emprego. E nessa área de coordenação, acho que vou ser importante, para o próprio treinador também. Vou ficar muito mais próximo do Diniz, conversando muito com ele e isso que vai ser o mais importante. Vou ver se ele quer algum reforço, que tipo de jogador, ideia de jogo e todas essas coisas, que é ele quem decide. E claro, vou conversar com os jogadores, se tem alguma necessidade. Mas nada tático, nem nenhum tipo de fundamento, essa não é mais minha área”, detalhou.

Por fim, Muricy Ramalho ainda ressaltou dois setores que considera cruciais para o bom desempenho do clube.

“São duas estratégias importantes que temos que ter aqui no São Paulo. As contratações, que você tem que diminuir os erros, porque custa caro, e a base, que não pode ser olhada de vez em quando ou quando está precisando, têm que ser uma filosofia do clube, sempre dar muita atenção, porque é dali que vão sair os jogadores”, completou.

O ex-comandante assinou um contrato válido por três anos, com uma cláusula que o proíbe de treinar o time. Ele teve três passagens como técnico do São Paulo (1994-1997, 2006-2009 e 2013-2015) e soma cinco títulos, sendo um tricampeonato brasileiro, entre os anos de 2006 e 2008.