Musk embolsa US$ 267 milhões e ações da Tesla despencam

As ações da Tesla caíram 8% entre quarta e quinta-feira (28) após os resultados financeiros divulgados ontem pela empresa ficarem abaixo do esperado. Isso ocorreu devido ao robusto pagamento de US$ 267 milhões ao CEO da empresa, Elon Musk, que foi subtraído da receita operacional de US$ 575 milhões. Embora o valor inicial seja muito positivo, os US$ 308 milhões restantes podem ter desanimado alguns investidores.

É importante destacar que, mesmo diante da recente queda na bolsa de valores, o valor de mercado da Tesla (US$ 819 bilhões) continua muito acima dos seus ganhos. Isso reflete a confiança dos investidores no desenvolvimento da empresa — que, vale lembrar, prometeu dobrar a produção de carros em 2021.

Curiosamente, o preço médio de venda dos seus carros caiu 11% durante o quarto trimestre de 2020, na medida em que os modelos Tesla Model 3 e Model Y ficaram mais baratos.

Mas, com todo o dinheiro adquirido até agora, a Tesla certamente poderá dar continuidade à expansão de suas fábricas, bem como investir em tecnologias de ponta para aprimorar seus carros.

Tesla dispara no mercado financeiro

Pexels/Reprodução

Não é novidade para ninguém que, nos últimos tempos, a montadora de Elon Musk tem dominando o mercado de carros elétricos e conquistado no mercado financeiro. Segundo uma análise realizada em 2018, o empresário poderia ser elegível para prêmios de até US$ 55,8 bilhões devido ao impressionante crescimento de sua montadora.

Somente em 2020, sua avaliação no mercado de ações aumentou oito vezes — o que resultou no atual status de empresa automotiva mais valiosa do mundo. Como consequência, a fortuna do CEO se multiplicou, atingindo US$ 206 bilhões líquidos. Isso fez com que Musk tomasse, mesmo que temporariamente, o título de Jeff Bezzos de homem mais rico do mundo.