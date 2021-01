N26 no Brasil: saiba como entrar na fila de espera do banco digital

O banco digital alemão N26, startup financeira que ficou famosa por permitir a abertura de uma conta na Europa pela internet, recebeu autorização do Banco Central para funcionar no Brasil no final do ano de 2020. Com um capital social de R$ 2,008 milhões, a instituição terá sua sede em São Paulo.

Criado na Alemanha em 2013, o N26 chegou aos Estados Unidos em 2019, onde possui uma carteira com centenas de milhares de clientes norte-americanos. O grande diferencial da fintech é facilitar o acesso a uma conta digital, permitindo a abertura em poucos minutos e diretamente de casa e gerenciamento do dinheiro de acordo com objetivos do cliente.

Da mesma forma que os demais bancos digitais, como o Nubank, o N26 congrega todas as suas funções no próprio aplicativo (disponível para Android e iOS). Após instalado, é possível abrir a conta no celular, optar por três opções de planos, inclusive gratuitos, saques grátis em caixas eletrônicos e cartão com tecnologia para pagamentos por aproximação.

Como entrar na fila de espera do N26 Brasil?

Como a aprovação para funcionar no Brasil ainda é recente, a opção para a abrir a conta diretamente pelo aplicativo ainda não está disponível, mas o N26 possibilita a inscrição dos futuros clientes em uma lista de espera que permite prioridade na liberação da abertura da conta.

Para entrar na lista de espera do N26, basta acessar o site do banco neste link, e clicar na opção “Lista de espera”. Depois disso, é só informar o seu e-mail e aguardar que a instituição entre em contato com você, o que vai ocorrer brevemente, pois já está autorizada a operar no país.

Tão logo aberta, a conta não terá taxas e nem custo de manutenção. Também não é necessário manter nenhum valor na conta, pois não há tarifas de fundo insuficiente. Para os clientes que desejarem, existem opções de pacotes pagos para quem quiser operar com bandeiras diferentes, seguros ou outros benefícios.