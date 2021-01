Na GloboNews, Natuza Nery chora ao vivo por crianças de Manaus sem oxigênio · .

Natuza Nery se sensibilizou com a situação caótica em Manaus, de onde 60 bebês prematuros tiveram de ser transferidos para outros Estados porque estavam sem oxigênio, e caiu no choro ao vivo na GloboNews na noite desta sexta-feira (15).

Em sua primeira fala no Edição das 18h, Natuza chorou ao comentar uma declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o drama no Amazonas. “Desculpa, Aline, eu estou tão destruída mesmo que não dei boa noite. Deixe eu respirar”, disse a comentarista. “Eu peço desculpa por ter me emocionado”.

Aline Midlej, então, tomou a palavra e demonstrou apoio à colega enquanto ela se restabelecia. “É duro, Natuza. Enquanto você se restabelece, no táxi, durante a vinda para cá hoje, eu conversei com um amigo por telefone. Ele estava tão dolorido que não conseguiu chorar. E aí, quando entrou no ar hoje, não suportou, como você”, contou a apresentadora.

“É uma realidade tão brutal, tão surreal, que parece que é necessário um tempo para a gente entender que isso está acontecendo no país, com brasileiros como nós. Todo o nosso amor para você e nossa gratidão pela sua sensibilidade porque faltou muito isso por parte das autoriades”, completou.

REPRODUÇÃO/GLOBONEWS

Natuza Nery chora ao vivo na GloboNews

A âncora do jornalístico criticou as autoridades por terem permitido que esse cenário de caos se instalasse em Manaus. Um novo surto da Covid-19 provocou colapso no sistema de saúde da cidade e hospitais passaram a sofrer com falta de cilindros de oxigênio.

“É uma cadeia de responsabilidades com várias falhas no processo. E a gente, aqui, tem a missão de identificar cada pedaço da engrenagem que fez a máquina não funcionar, o oxigênio para de chegar para essas pessoas”, desabafou.

Por conta do colapso na saúde, pacientes internados com vírus na capital amazonense estão sendo transferidos para outras regiões do país. Até esta sexta (15), o Amazonas registra mais de 223 mil casos de coronavírus, com quase 6 mil mortes pela doença.

Assista ao vídeo: