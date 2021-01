Na Mesa BBB, Preta Gil revela que Karol Conká é tímida: ‘Fiquei surpresa’ | BBB21

Fã do programa, a cantora Preta Gil participa da Mesa BBB especial apresentado por Vivian Amorim, Ana Clara e Rhudson Victor para repercutir a lista de divulgação dos novos participantes do reality. Em entrevista por vídeo no estúdio da #RedeBBB, a cantora aparece usando o roupão do Líder e comenta sobre as amigas que irão participar da nova 21ª edição.