Na Mesa BBB,Daniel Lenhardt diz não ver diferença entre Pipoca e Camarote: ‘Todo mundo é igual’ | BBB21

O bate-papo segue sobre o tema e Vivian concorda com o ator, e a influenciadora Foquinha, que também participa da conversa, complementa a opinião lembrando da importância de ser aprovado pelo público mesmo já tendo fama: “A gente sabe que não importa e seguidores não definem Paredão . Inclusive, tem perigo dos famosos, que já são conhecidos, lá dentro serem cancelados”, lembra.

A apresentadora aponta que os membros do Pipoca também podem ser “cancelados” dependendo das atitudes no programa e a influenciadora digital complementa que os famosos precisam ficar mais atentos ainda quanto ao julgamento do público.