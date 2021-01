Na prorrogação, Betis vence a Real Sociedad e avança na Copa do Rei

Em jogo com prorrogação e emoção até o último minuto, o Betis venceu a Real Sociedad, no estádio Benito Villamarín, por 3 a 1 e avançou para a próxima fase da Copa do Rei. A partida das 17h (de Brasília) desta terça-feira reservou uma virada no placar, expulsões e gol anulado pelo VAR.

Logo no primeiro tempo, os donos da casa mostraram um estilo de jogo que priorizava a posse de bola, mas um vacilo da defesa proporcionou a oportunidade para que os visitantes abrissem o placar aos 13 minutos, com o meio-campista Mikel Oyarzabal. Esta foi a única chance de gol da Real Sociedad durante toda a primeira etapa, mas a equipe conseguiu aguentar a pressão adversária e ir para os vestiários com o resultado favorável.

Na volta para o segundo período, Asier Illarramendi recebeu seu segundo cartão amarelo e foi expulso do jogo, complicando ainda mais a vida da Real Sociedad. Mesmo com a pressão, o Betis só conseguiu igualar o placar aos 31 minutos, com Sergio Canales, logo depois da expulsão de Sanabria deixar ambos os times com dez jogadores. O jogo acabou com empate no tempo regulamentar e precisou ser decidido na prorrogação.

Os gols da classificação do Betis vieram dos pés de Borja Iglesias, que havia entrado na partida aos 40 da segunda etapa. Com assistência de Rodri no primeiro e Joaquin no segundo, o atacante espanhol assegurou a vaga na próxima fase para os donos da casa. Adnan Januzaj chegou a diminuir a diferença, mas teve o gol anulado depois da revisão no VAR.

Outros resultados da Copa do Rei nesta terça-feira

Às 15h, o Levante visitou o Valladolid e derrotou os donos da casa em pleno estádio José Zorrilla pelo placar de 4 a 2. A equipe vencedora contou com gols de Enis Bardhi, Mickael Malsa, Coke e Jose Morales para garantir sua vaga na próxima fase da competição. O Valladolid descontou com Shon Weissman e Toni Villa, mas não foi o suficiente para impedir a eliminação.

Outro visitante que conquistou a vaga para a próxima fase da Copa do Rei foi o Villarreal, que derrotou o Girona por 1 a 0 com gol de Yeremi Pino, aos 19 minutos do primeiro tempo. O duelo aconteceu no estádio Municipal de Montilivi às 17h. A equipe da casa agora volta suas atenções para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, na qual ocupa a oitava colocação, longe da zona de classificação direta para a La Liga.