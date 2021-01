Na prorrogação, Inter de Milão elimina Fiorentina na Copa da Itália

A Fiorentina recebeu a Inter de Milão nesta quarta-feira, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Itália, e sofreu para vencer: 2 a 1 na prorrogação. Pela equipe visitante, Kouame marcou, enquanto Vidal e Lukaku fizeram os gols do time ganhador.

No primeiro tempo, o time de Milão teve mais a posse da bola e tentou ditar o ritmo do jogo. No final da primeira etapa, Alexis Sanchez sofreu uma falta dentro da área que não tinha sido vista pelo juiz. O árbitro de vídeo avisou o árbitro de campo e o pênalti foi marcado. Vidal converteu.

Na segunda etapa, a Fiorentina se lançou ao ataque e conseguiu o empate com Kouame, em um belo chute. No final do período, Alexis Sanchez perdeu uma grande chance, que poderia ter dado um placar final ao jogo.

Com o empate, a partida foi para a prorrogação. O primeiro tempo não teve muitos momentos perigosos. Porém, na etapa final, a Inter levou muito perigo ao gol da Fiorentina, até que, no último minuto, Lukaku marcou, de cabeça, o gol da vitória e da classificação.

O adversário do time de Milão na próxima fase da competição ainda não está definido.

A Inter volta a campo no próximo domingo (17) contra a Juventus, pelo Campeonato Italiano. Já a Fiorentina joga no mesmo dia contra o Napoli, na mesma competição.