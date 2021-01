Na Record, Carolina Oliveira revive Hoje É Dia de Maria com musicais de Gênesis · .

Carolina Oliveira, a doce menina que conquistou o Brasil em Hoje É Dia de Maria (2005), na Globo, já tem 26 anos e está no elenco de Gênesis, da Record. Ela é Kira, filha de Adão (Carlo Porto) e Eva (Juliana Boller) na primeira fase da trama bíblica. Por causa dos números musicais no folhetim, a atriz reviveu a época em que interpretou Mariazinha na emissora concorrente. “Foi muito divertido poder cantar de novo ao vivo em cena”, entrega.

Para Gênesis, a Record decidiu investir em números musicais completos. As sequências ganharam cenários especiais, com a emissora colocando o elenco para ensaiar coreografias e canto. Carolina solta a voz com sua Kira, algo que já havia feito na Globo.

“Eu amo musicais. A música é presente na minha vida e na minha carreira desde Hoje É Dia de Maria. Mais uma vez foi necessário muito ensaio antes, porque uma coisa é cantar no estúdio, e outra bem diferente é cantar no set com toda a emoção da cena. Foi lindo”, conta ao ..

Na pele de uma das herdeiras de Adão e Eva — Kira é a segunda filha do casal e a primeira do clã a ser mãe–, a jovem atriz precisou encarar uma preparação intensa para a participação no folhetim.

“Passamos muito tempo juntos, no laboratório, criando uma memória emocional como família, vivendo como provavelmente as primeiras pessoas do mundo viveram: trabalhando embaixo do sol, fazendo fogueira, construindo coisas e debulhando trigo”, rememora.

Carolina Oliveira em foto publicada em seu Instagram: ex-atriz mirim já tem 26 anos e está em Gênesis

“Essa família precisava de uma intimidade e uma cumplicidade que não se constrói da noite pro dia. Foi um processo bem intenso e enriquecedor que nos ajudou muito na hora de gravar”, observa.

Carolina, no entanto, está apenas na fase de estreia da trama, Éden, que termina nesta quinta-feira (21). Os primeiros filhos do casal que desobedeceu a única condição imposta por Deus mostrarão ao telespectador características e personalidades do que hoje está presente em toda a humanidade.

Kira é apresentada para o público como uma jovem pacífica e mais apegada às irmãs. No entanto, é ela quem vai trazer uma grande decepção para a família (algo que será revelado no capítulo desta quinta-feira). Para Carolina, a personagem fará o público refletir.

“Ela faz o que acha certo. Ela mostra que nós temos a capacidade de pensar, fazer nossas próprias escolhas e decidir o que é melhor para nossa vida. E eu acho que, cada vez mais, a gente precisa se apropriar disso e confiar em nós mesmos”, defende.

Por participar apenas da fase inaugural, a atriz não sofreu as consequências da paralisação nas gravações por causa da pandemia. Ela tinha gravado suas cenas no fim de 2019. Depois, ficou reclusa por força da quarentena. “Passei o ano quietinha em casa”, conta.

Ainda em isolamento, ela aproveita para conferir seu terceiro trabalho na Record. Ela já atuou em Apocalipse (2017) e Jezabel (2019). Na Globo, emissora que a lançou ao estrelato, sua última novela foi I Love Paraisópolis (2015), depois de sucessos como Páginas da Vida (2006) e Caminho das Índias (2009). Em 2019, ela também integrou o elenco de Juacas (2017-2019), do Disney Channel.

Porém, seu trabalho como a graciosa Mariazinha, que encarou uma jornada sozinha na fábula criada em Hoje É Dia de Maria, é sempre lembrado pelo seu público. A série, aliás, rendeu a ela o posto de primeira atriz brasileira a concorrer ao Emmy Internacional. Nas redes sociais, ainda há internautas que se espantam ao ver que a menina cresceu.

“Dezessete anos é tempo o suficiente para todo mundo se acostumar (risos). Além disso, não é como se eu tivesse sumido e reaparecido. As pessoas me viram crescer. Mas, claro, tem gente que não se dá conta do quão rápido o tempo passou (risos)”, diverte-se.

Veja publicações de Carolina Oliveira sobre Gênesis: