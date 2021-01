Na Record, tragédia real alavanca audiência de capítulo especial de Gênesis · .

Uma mórbida coincidência –ou seria estratégia?– alavancou a audiência do capítulo especial de Gênesis e fez a nova novela bíblica ter sua melhor audiência em uma semana de exibição nesta quarta-feira (27). No mesmo dia em que a passagem do Dilúvio foi abordada na trama, a Record “preparou o espírito” do público com a terceira reportagem de uma série sobre a temporada de chuvas e os estragos causados por enchentes.

A façanha de Noé (Oscar Magrini) fez o folhetim ficar com média de 17,4 pontos na Grande São Paulo, o melhor ibope até agora. A melhor marca até então havia sido registrada no segundo e no terceiro capítulos (16,2).

A reportagem de quase sete minutos com os “dilúvios da vida real” que causam tragédias em um conjunto habitacional do Rio de Janeiro levantou a audiência do Jornal da Record no final e preparou o terreno para o folhetim.

Em seu terceiro episódio, a série Temporada de Chuvas alcançou a melhor média dentro do jornalístico com 13,6 pontos. As reportagens de segunda (25) e terça (26) marcaram 12,9 e 12,1, respectivamente. A média geral do programa, no entanto, ficou em 9,8 nesta quarta.

Veja abaixo as audiências da quarta-feira, 27 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,1 Bom Dia São Paulo 7,5 Bom Dia Brasil 8,0 Mais Você 6,6 Encontro com Fátima Bernardes 7,0 SP1 11,7 Globo Esporte 11,8 Jornal Hoje 11,0 Sessão da Tarde: Jogador N° 1 12,5 Laços de Família 19,0 Malhação 17,2 Flor do Caribe 20,4 SP2 22,3 Haja Coração 24,7 Jornal Nacional 25,3 A Força do Querer 30,1 Big Brother Brasil 26,1 Shippados 14,3 Jornal da Globo 9,2 Vai que Cola 7,9 Corujão 1: Voando Alto 4,7 Boletim BBB 5,0 Corujão 2: Casseta e Planeta – A Taça do Mundo É Nossa 4,3 Hora 1 3,7 Média do dia (7h/0h): 6,7 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 1,7 Balanço Geral Manhã (rede) 1,3 Balanço Geral Manhã (local) 2,8 Fala Brasil 3,7 Hoje em Dia 4,3 JR 24H (Manhã) 4,8 Balanço Geral 8,1 Escrava Mãe 5,3 JR 24H (Tarde 1) 5,0 Cidade Alerta 6,2 JR 24H (Tarde 2) 4,8 Jornal da Record 9,7 Gênesis 17,4 Topíssima (estreia da reprise) 7,7 A Noite É Nossa 5,8 JR 24H (Madrugada) 3,2 Fala Que Eu Te Escuto 1,3 Igreja Universal do Reino de Deus 0,5

Média do dia (7h/0h): 5,2 Primeiro Impacto 3,9 Bom Dia & Cia 5,1 Triturando 3,7 Casos de Família 3,5 Triunfo do Amor 5,3 Quando me Apaixono 6,3 Sábadão Premiado 7,1 SBT Brasil 5,5 Roda a Roda 6,1 Cupom Premiado Baú 5,9 Chiquititas 6,1 Pra Ganhar É Só Rodar 5,6 Programa do Ratinho 5,2 The Noite 3,2 Operação Mesquita 2,3 Triturando (reapresentação) 2,1 SBT Brasil (reapresentação) 2,2 Primeiro Impacto 2,6

