Na reestreia de Luxemburgo, Vasco empata sem gols com o Atlético-GO e deixa o Z-4 após 8 rodadas

E o Vasco enfim deixou o Z-4 do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (7), no encerramento da 28ª rodada, o Cruz-Maltino visitou o Atlético-GO e, mesmo com empate em 0 a 0, foi a 29 pontos, suficientes para superar o Bahia e subir para 16º na tabela. A partida marcou a reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo à frente dos cariocas.

E foi o Cruz-Maltino quem chegou com perigo primeiro. Aos 5 minutos, Pikachu, de cabeça, encontrou Germán Cano, que chutou de primeira para defesa do goleiro Jean.

No minuto seguinte, os visitantes levaram perigo mais uma vez, agora com Juninho, que encontrou Talles Magno pela esquerda. O camisa 11 finalizou em cima de Jean, que defendeu mai uma.

A cria da base do clube carioca voltou a ameaçar a meta defendida por Jean aos 10 minutos, após grande jogada dentro da área. Mas, no cantinho, o goleiro do Dragão fez a defesa.

Aos 17, o argentino Cano arriscou chute na entrada da área e obrigou Jean a espalmar a bola.

A primeira boa chegada dos donos da casa foi apenas aos 20 minutos. Chico deu bom passe para Wellington Rato, que entrou na área, finalizou, mas Fernando Miguel fez grande defesa.

Aos 24 minutos, Colo Gil arriscou de fora da área, forçando Jean a fazer mais uma boa defesa e dar escanteio para o Cruz-Maltino.

Na segunda etapa, a primeira grande chance foi de Janderson, somente aos 34 minutos, que ficou com o gol livre, mas finalizou para fora.

Aos 43 minutos, Gabriel Pec, que voltou ao time profissional após a conquista da Copa do Brasil Sub-20 com o clube carioca, também chegou com perigo.

Aos 46, Henrique salvou bola na linha após boa chegada do Dragão com Janderson, que viu Fernando Miguel sair do gol e deixar a meta vazia.

Com o resultado, o Vasco foi a 29 pontos e, depois de oito rodadas, deixou o Z-4 do Brasileirão, empurrando o Bahia, com 28, para a 17ª colocação.

Já o Dragão, foi a 35 pontos e segue em 12º na tabela, agora sete pontos distante dos quatro últimos da tabela e na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Juninho disputa bola pelo Vasco durante duelo contra o Atlético-GO Gazeta Press

Atlético-GO 0 x 0 Vasco

GOLS: nenhum

ATLÉTICO-GO: Jean; Arnaldo (João Victor), Lucas Oliveira, Éder e Natanael; Matheus Pereira, Marlon Freitas, Gustavo Ferrareis (Janderson), Chico (Matheus Vargas) e Wellington Rato; Zé Roberto (Roberson) Técnico: Marcelo Cabo

VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes (Marcos Jr), Yago Pikachu (Gabriel Pec), Juninho (Andrey), Colo Gil (Carlinhos) e Talles Magno (Neto Borges); Cano Técnico: Vanderlei Luxemburgo

– O Vasco deixou a zona de rebaixamento após 8 rodadas

– O Vasco teve 56% de posse de bola contra 44% do Atlético-GO

– Foram 15 finalizações do Vasco, contra 8 do Atlético-GO

Classificação

– Atlético-GO: 12º colocado, com 35 pontos

– Vasco: 16º colocado, com 29 pontos

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo no fim de semana:

Domingo, 10/01, 18h15*, Atlético-GO x Bahia

Domingo, 10/01, 20h30*, Vasco x Botafogo

*horário de Brasília