Na reta final, Amor Sem Igual é mais vista do que todos os programas do SBT · .

Na reta final da história de Poderosa (Day Mesquita), a novela Amor Sem Igual foi mais vista do que todos os programas do SBT na quarta-feira (6). A trama exibida pela Record marcou 10,2 pontos no ibope na Grande São Paulo, enquanto nenhuma atração da emissora de Silvio Santos conseguiu ultrapassar a marca de 8,4 pontos.

Única novela inédita no ar, Amor Sem Igual exibiu na noite de ontem a continuação da fuga da protagonista, que está sendo acusada de um crime que não cometeu. A produção da Record não bateu seu próprio recorde, de 10,5 pontos, mas ficou à frente de toda a grade da concorrente.

No SBT, o programa mais visto foi a reprise de Chiquititas, que registrou 8,4 pontos, seguida pelo Cupom Premiado Baú (6,6) e pela novela mexicana Quando me Apaixono (6,4).

Veja abaixo as audiências da quarta-feira, 6 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 14,0 Bom Dia São Paulo 7,2 Bom Dia Brasil 8,1 Mais Você 6,1 Encontro com Fátima Bernardes 5,5 SP1 9,8 Globo Esporte 10,7 Jornal Hoje 11,7 Sessão da Tarde: Hotel Transilvânia 2 11,4 Laços de Família 16,6 Malhação 16,4 Flor do Caribe 18,5 SP2 20,0 Haja Coração 22,2 Jornal Nacional 24,0 A Força do Querer 26,2 Campeonato Brasileiro: Bragantino x São Paulo 22,3 Segue o Jogo 13,5 Jornal da Globo 8,6 Vai que Cola 6,8 Corujão 1: A Tempestade 4,8 Corujão 2: O Outro Lado da Rua 4,0 Hora 1 4,2 Média do dia (7h/0h): 6,4 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,3 Balanço Geral Manhã (rede) 1,9 Balanço Geral Manhã (local) 3,2 Fala Brasil 3,5 Hoje em Dia 5,0 JR 24H (Manhã) 4,5 Balanço Geral 8,3 Escrava Mãe 5,0 JR 24H (Tarde 1) 3,9 Cidade Alerta 3,9 JR 24H (Tarde 2) 4,6 Jornal da Record 8,3 Amor Sem Igual 10,2 Jesus 8,5 Cine Record Especial: Anaconda – Reprise 6,3 JR 24H (Madrugada) 3,6 Inteligência e Fé 1,3 Igreja Universal do Reino de Deus 1,0

Média do dia (7h/0h): 5,5 Primeiro Impacto 3,8 Bom Dia & Cia 5,7 Triturando 4,7 Casos de Família 4,5 Triunfo do Amor 5,6 Quando me Apaixono 6,3 SBT Brasil 5,9 Roda a Roda 6,1 Cupom Premiado Baú 6,4 Chiquititas 8,4 Jogo das Fichas 6,2 Programa do Ratinho 5,6 The Noite 4,1 Operação Mesquita 3,1 Triturando (reapresentação) 2,6 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,2

Fonte: Emissoras