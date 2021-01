Na última semana de Poderosa, Amor Sem Igual bate recorde e faz SBT comer poeira · .

Amor Sem Igual bateu recorde de audiência e abriu uma vantagem de 3,5 pontos na disputa com o SBT pela vice-liderança na noite de quarta-feira (13). Na última semana de exibição da trama da Poderosa (Day Mesquita), o capítulo exibido na Record registrou 10,8 pontos, enquanto a concorrente marcou 7,3 no confronto direto na Grande São Paulo.

A reta final do folhetim de Cristianne Fridman competiu com os minutos derradeiros do Roda a Roda (6,5 de média), o sorteio do Cupom Premiado (6,4) e o início de Chiquititas (8,6).

Os últimos capítulos de Amor Sem Igual têm atingido a marca de programa mais visto fora da Globo. A trama chega ao fim na segunda-feira (18) e será substituída por Gênesis na faixa.

No capítulo de ontem (13), Berenice/Furacão (Dani Moreno) deixou Angélica/Poderosa na mansão, onde todos os amigos a esperavam para uma surpresa. Ela se emocionou com a surpresa, mas ficou triste ao saber que Miguel (Rafael Sardão) não apareceu.

Veja abaixo as audiências da quarta-feira, 13 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,1 Bom Dia São Paulo 7,2 Bom Dia Brasil 8,2 Mais Você 7,0 Encontro com Fátima Bernardes 6,9 SP1 10,7 Globo Esporte 11,2 Jornal Hoje 11,7 Sessão da Tarde: Shrek 2 13,9 Laços de Família 18,4 Malhação 16,5 Flor do Caribe 19,7 SP2 21,6 Haja Coração 23,6 Jornal Nacional 25,8 A Força do Querer 28,2 Campeonato Brasileiro: Corinthians x Fluminense 24,1 Segue o Jogo 18,0 Jornal da Globo 10,6 Vai que Cola 8,3 Corujão 1: (Des)Encontro Perfeito 5,8 Corujão 2: Real Beleza 4,1 Hora 1 4,1 Média do dia (7h/0h): 6,1 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,0 Balanço Geral Manhã (rede) 1,7 Balanço Geral Manhã (local) 2,9 Fala Brasil 3,3 Hoje em Dia 4,0 JR 24H (Manhã) 4,2 Balanço Geral 7,6 Escrava Mãe 5,1 JR 24H (Tarde 1) 3,9 Cidade Alerta 6,7 JR 24H (Tarde 2) 5,2 Jornal da Record 8,2 Amor Sem Igual 10,8 Jesus 8,9 Especial Gênesis (reprise) 5,9 Mundo Record Prêmios 4,8 Cine Record Especial: A Nova Super Máquina 3,3 JR 24H (Madrugada) 2,6 Fala Que Eu Te Escuto 1,1 Igreja Universal do Reino de Deus 0,5

Média do dia (7h/0h): 5,5 Primeiro Impacto 3,8 Bom Dia & Cia 5,7 Triturando 3,9 Casos de Família 4,2 Triunfo do Amor 5,6 Quando me Apaixono 6,6 Sábadão Premiado 6,4 SBT Brasil 5,9 Roda a Roda 6,5 Cupom Premiado Baú 6,4 Chiquititas 8,6 Pra Ganhar É Só Rodar 6,6 Programa do Ratinho 6,0 The Noite 3,3 Operação Mesquita 2,4 Triturando (reapresentação) 2,1 SBT Brasil (reapresentação) 1,9 Primeiro Impacto 2,4

Fonte: Emissoras