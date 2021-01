Na volta de Haaland, Dortmund vence Wolfsburg com gol de Sancho e entra no G-4 da Bundesliga

O Borussia Dortmund começou 2021 com uma vitória. A equipe recebeu o Wolfsburg no Signal Iduna Park e triunfou por 2 a 0, neste domingo, pela 14ª rodada da Bundesliga.

O zagueiro Manuel Akanji abriu o placar no dia em que completou 100 partidas com a camisa aurinegra. Jadon Sancho fechou a conta nos acréscimos do segundo tempo para anotar seu primeiro gol neste Campeonato Alemão.

O duelo marcou o retorno de Erling Haaland, que perdeu os últimos sete confrontos dos aurinegros por conta de lesão na coxa e não atuava desde 28 de novembro. O norueguês ficou em campo até os 36 minutos da etapa final, quando foi substituído por Steffen Tigges.

Com o resultado, o Dortmund volta a vencer após três derrotas seguidas no Signal Iduna Park na Bundesliga. Os aurinegros chegam 25 pontos, ultrapassam seu adversário e sobem para a quarta posição.

Já o Wolfsburg, que não vence o rival há 11 jogos oficiais, estaciona nos 24 pontos e cai para a sexta colocação.

Manuel Akanji comemora após marcar pelo Borussia Dortmund Getty Images

Borussia Dortmund 2 x 0 Wolfsburg

GOLS: Akanji e Sancho (Borussia Dortmund)

BORUSSIA DORTMUND: Burki; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Witsel e Delaney; Sancho, Reus (Can) e Reyna (Zagadou); Haaland (Tigges). Técnico: Edin Terzic

WOLFSBURG: Casteels; Baku, Brooks, Pongracic (Lacroix) e Paulo Otávio; Gerhardt (Mehmedi) e Arnold; Brekalo (João Victor), Schlager (Bialek) e Steffen (Ginczek); Weghorst. Técnico: Oliver Glasner

-O Dortmund não perde do Wolfsburg há 11 jogos (10 vitórias e 1 empate). O último revés ocorreu em maio de 2015 na final da Copa da Alemanha

-O Dortmund vinha de 3 derrotas seguidas em casa na Bundesliga (Bayern de Munique, Colônia e Stuttgart)

-Paulo Otávio foi o único brasileiro titular. O lateral-esquerdo disputou sua 8ª partida nesta Bundesliga, a 4ª como titular. João Victor entrou na segunda etapa

-Akanji marcou seu 2º gol nesta Bundesliga – ele tem 3 bolas nas redes em 100 partidas pelo clube

-Sancho deu sua 7ª assistência (4ª na Bundesliga) em 19 jogos na temporada

-Sancho fez seu 1º gol nesta Bundesliga em 12 partidas disputadas. Ele soma 5 gols em 2020-21

–-O Wolfsburg fechou a partida com mais finalizações (21 a 14), mas o Dortmund acertou o alvo mais vezes (8 a 5). Time da casa ainda teve maior posse de bola (59,6%)

Akanji marca, e Sancho desencanta

Os visitantes começaram a partida de forma intensa e dominaram nos primeiros minutos, mas os aurinegros equilibraram as ações a longo de uma etapa inicial agitada e com boas chances de ambos os lados. Os Lobos finalizaram mais vezes (9 a 6), enquanto os donos da casa tiveram maior posse de bola (61,4%). Apesar disso, nada de gols até o intervalo.

Em um duelo que seguiu equilibrado e com oportunidades de ambos os lados, o Dortmund abriu o placar aos 21min. Sancho cobrou escanteio da direita, e Akanji desviou para o fundo da rede.

O jogo seguiu intenso até o fim, e os aurinegros fecharam a conta nos acréscimos em um contra-ataque. Aos 46min, Sancho disparou com liberdade, escapou da marcação de Paulo Otávio e chutou para vencer o goleiro Casteels.

Classificação

Borussia Dortmund, 4º lugar, 25 pontos

Wolfsburg, 6º lugar, 24 pontos

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo pela Bundesliga no próximo final de semana

Sábado, 09/01, 11h30*, Union Berlin x Wolfsburg

Sábado, 09/01, 14h30*, RB Leipzig x Borussia Dortmund

*horário de Brasília