na volta de Ibra aos gramados, Rafael Leão e Kessié marcam, Milan vence o Torino e mantém a liderança

Depois da derrota para a Juventus na última partida pelo Campeonato Italiano, o Milan voltou a campo neste sábado (9) e venceu o Torino por 2 a 0, no San Siro, gols de Rafael Leão e Kessié.

Com a vitória, o clube rubro-negro manteve a liderança da competição e não corre o risco de perder a ponta para a Inter de Milão.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Milan. Logo com um minuto de partida, Sirigu saiu jogando errado e Castillejo quase aproveitou para abrir o placar.

Aos 12 minutos, Tonali bateu falta rasteira e obrigou Sirigu a jogar para escanteio.

Aos 25, veio o primeiro. Brahim Díaz deixou Rafael Leão na cara do goleiro Sirigu. O atacante português aproveitou, bateu colocado e abriu o placar.

Jogadores do Milan comemorando gol em cima do Torino pelo Campeonato Italiano Getty Images

O segundo não demorou a sair. Aos 31, Brahim Díaz se chocou com Belotti dentro de área. De início, o árbitro não marcou pênalti, mas, após checagem do VAR, assinalou a penalidade. Na cobrança, Kessié aumentou o placar.

A única chegada do Torino veio aos 42. Ex-Milan, o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez cobrou falta e acertou o travessão.

Segundo tempo

Aos quatro minutos, o árbitro marcou pênalti em cima de Verdi após o jogador do Torino chutar a perna de Tonali. No entanto, após consulta ao VAR, a decisão foi mudada e o juiz voltou atrás.

O domínio do Milan e as boas chances criadas no primeiro tempo não se refletiram na etapa final. Os comandados por Stefano Pioli passaram a sustentar a vantagem sem criar grandes oportunidades.

A partida também marcou o retorno de Ibrahimovic aos gramados. Aos 39 minutos, o sueco entrou na vaga de Rafael Leão e fez sua reestreia pelo clube italiano. O craque não atuava desde o dia 22 de novembro por conta de uma lesão.

Nos acréscimos, já aos 46 minutos, Donnarumma salvou o Milan de levar o gol de empate. O goleiro italiano defendeu chute desviado de Segre.

Milan 2 x 0 Torino

GOLS: Rafael Leão e Kessié (Milan)

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali (Dalot), Kessié, Castillejo, Brahim Díaz (Calhanoglu) e Hauge (Maldini); Rafael Leão (Ibrahimovic). Técnico: Stefano Pioli

TORINO: Sirigu; Izzo (Zaza), Lyanco e Bremer; Singo, Lukic, Rincón (Segre), Gojak (Linetty), Rodríguez (Murru) e Verdi; Belotti (Bonazzoli). Técnico: Marco Giampaolo

Rafael Leão fez o sexto gol em 16 jogos pelo Milan na temporada

Foi o 12º dele desde que vestiu a camisa do Milan na temporada passada

Torino segue na zona de rebaixamento

A partida marcou o retorno de Ibrahimovic

O sueco não entrava em campo desde o dia 22 de novembro

Classificação

Milan: 1º lugar, com 40 pontos

Benevento: 10º lugar, com 21 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a se enfrentar nos próximos dias:

*horário de Brasília