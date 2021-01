Nacional e Sporting é adiado por tempestade na Ilha da Madeira

Líder do Campeonato Português, o Sporting entraria em campo nesta quinta-feira diante da equipe do Nacional. O jogo aconteceria no Estádio da Madeira, na Ilha da Madeira, mas devido as péssimas situações climáticas a partida foi adiada.

A chuva e principalmente o vento forte impediram que o Leão entrasse em campo. O árbitro Manuel Mota ainda esperou 30 minutos para analisar se a situação climática melhoraria, mas não aconteceu e o adiamento foi certo.

A partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Português será reagendada – os clubes irão se reunir para discutir uma data.

O Sporting é líder isolado do campeonato, com 32 pontos. A vice-liderança é do Porto, com 28 – quatro a menos que o Leão. O Nacional tem 13 e ocupa o meio da tabela.