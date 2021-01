Nações Unidas lançam jogo mobile sobre salvar camada de ozônio

Na tentativa de conscientizar as novas gerações sobre a importância da preservação do planeta Terra, as Nações Unidas lançaram o game Reset Earth. Ele estará disponível para download gratuitamente a partir de 10 de fevereiro para iOS e Android.

O game em questão traz três personagens como protagonistas com estilos e habilidades diferentes que serão utilizadas ao longo de quatro fases. Nesses estágios, será preciso pular por diversas plataformas e resolver quebra-cabeças que envolvem lições sobre a importância da camada de ozônio e como preservá-la.

“A proteção da camada de ozônio não pode ser considerada como algo já concluído. Deve ser um esforço contínuo entre nós e as futuras gerações. Se nossas crianças aprenderem sobre as consequências de uma camada de ozônio prejudicada por meio de um game, eles terão consciência do assunto e da importância de protegê-la”, explicou Meg Seki, secretária-executiva do Secretariado do Ozônio.