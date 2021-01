Nadador paralímpico Daniel Dias anuncia aposentadoria após Tóquio

O nadador paralímpico Daniel Dias anunciou nesta terça-feira que se aposentará das piscinas após os Jogos Paralímpicos de Tóquio, adiados para 2021por causa da pandemia do Covid-19. Para o atleta de 32 anos, este é o melhor momento em uma carreira que é feita de ciclos.

Em um vídeo publicado no seu site e no Twitter, Daniel Dias fez o anúncio de sua aposentadoria e agradeceu, principalmente, à sua família e equipe. O nadador conquistou 14 medalhas de ouro nas três Paralimpíadas que participou. No total, Dias tem 24 medalhas paralímpicas.

Mesmo saindo das piscinas, Daniel Dias atua como membro do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Comissão Nacional de Atletas até 2022.

Confira abaixo o vídeo compartilhado pelo nadador em seu Twitter: