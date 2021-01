Namorada de Whindersson é chamada de golpista após anunciar gravidez · .

Maria Lina Deggan, namorada de Whindersson Nunes, foi chamada de golpista na quinta-feira (28) após anunciar nas redes sociais que está grávida. A modelo não deixou barato o ataque e rebateu publicando um print que mostra a conversa agressiva entre duas internautas.

“Imagina, um dia está andando de Piracicabana por Blumenau, e no outro está grávida do Whindersson, com a Maisa sendo tia da criança. Que tudo”, disse uma seguidora, que teve a identidade mantida em sigilo pela própria Maria. Outra internauta respondeu: “Você quis dizer: Que golpe”. A primeira, então, concordou: “É isto”.

Maria Lina, por sua vez, rebateu a conversa e reprovou o comportamento das moças. “Esse tipo de pessoa: não sejam”. Após o desabafo no Instagram, a jovem publicou outro clique com Whindersson para tirar a vibe pesada do momento. “Felicidade demais para ligar para coisa ruim. Só amor no coração”, completou ela.

Maria Lina expôs comentários maldosos (Reprodução/Instagram)

Logo após a notícia da gravidez vir a público, Luísa Sonza, ex-mulher de Whindersson Nunes, fez questão de curtir a publicação em que o humorista e a modelo aparecem abraçados, mostrando a barriguinha de gravidez dela. Vale lembrar que a cantora continua seguindo Whindersson na rede social, apesar do humorista não segui-la mais.

Whindersson e Maria Lina anunciaram a gravidez na noite de ontem, por meio de posts no Instagram. Com uma série de fotos postadas em seu perfil nas redes sociais já mostrando a barriguinha, ela celebrou a primeira gestação.

“Gerado em meu corpo, em meus sonhos e em minha alma… Realizo ao seu lado meus maiores sonhos, e agora, o maior de todos. Viver com alguém como você é sonhar acordada, obrigada meu amor por me dar a família amada que eu sempre sonhei!”

Não demorou para Whindersson comentar o post e vibrar: “Meu melhor presente, de toda a vida! Te amo!”.