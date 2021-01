Namorado de Viih Tube, do BBB21, brinca sobre participação da sister nas festas: ‘Será inimiga do fim’ | BBB21

Estar exposta nas redes sociais sempre fez parte da vida de Viih Tube, mas desde que sua participação no BBB21 foi anunciada, sua família se surpreendeu com a resposta do público. Em papo com o Gshow, Viviane, mãe, e Bruno Magri, namorado da confinada, falaram sobre esse novo momento na vida de Vitória. Tem revelação de ponto fraco e palpite sobre o comportamento da sister nas provas.