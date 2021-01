Namorado fake? Luana Piovani se irrita com boatos sobre relacionamento íntimo · .

Luana Piovani se irritou com seus seguidores do Instagram, que especulam sobre a existência de seu novo namorado. A atriz rebateu alguns comentários sobre sua escolha de manter a identidade do parceiro em segredo. Teve gente que até lembrou do filme A Mulher Invisível (2009), protagonizado por ela, em que interpretou uma namorada fruto da imaginação do personagem de Selton Mello.

Os comentários tomaram forma a partir das fotos postadas por Luana, que ela credita ao tal namorado como “pelo olhar dele”. A artista, que debochou de uma suposta entrada no BBB21, chama o rapaz de “boy” e o máximo que revelou sobre o amado foi que uma fã o viu e o achou bonitão.

Luana Piovani rebateu fã (Reprodução/Instagram)

“Ele não aparece porque é casado? questionou a internauta Merci. “Não aparece porque é seu pai, demônio”, rebateu ela, que ficou em evidência após dar a volta por cima na separação de Pedro Scooby de forma inusitada.

Já o seguidor Fonseca acusou a atriz de querer “biscoito”. “Poxa, gosto da Luana, mas não estou entendendo essa biscoitagem dela em falar que está namorando e ficar fazendo mistério do namorado. Que infantilidade! Quer discrição, não fala que está namorando e segue sua vida. Mas falar e não mostrar fica chato para quem te admira. Você está namorando um f****, porque não pode ser visto?”, questionou.

“Porque não quero, porra! Nem ele, biscoitagem nem sei o que é”, rebateu Luana.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM