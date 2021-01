‘Não aceitam de jeito nenhum’

Nesta quinta-feira (14) o Corinthians celebra 21 anos da conquista do seu primeiro Mundial de Clubes, nos anos 2000, em pleno Maracanã. O título, conquistado contra o Vasco e chancelado da Fifa, entretanto, tem a sua legitimidade questionada pelos principais rivais do Timão, já que o clube não havia sido campeão da Conmebol Libertadores.

Naquele ano, a entidade máxima do futebol mundial passou a organizar a competição, antes chamada de Copa Intercontinental e disputada entre os campeões da Europa contra os da América. O formato da disputa mudou e clubes de outros continentes também foram incorporados.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Nos anos 2000, por exemplo, também participaram Al Nassr, da Arábia Saudita, Raja Casablanca, do Marrocos, Necaxa, do México, e South Melbourne, da Austrália. Além deles, Corinthians, Vasco, Real Madrid e Manchester United, representando América e Europa, foram incluídos na disputa.

Em relação à participação corintiana, muito se fala que o clube paulista teria sido convidado pelo Fifa, o que não é verdade. Explica-se. Empenhada em realizar o Mundial de Clubes, a entidade máxima do futebol marcou a disputa para o mês de janeiro, o que impediu o Boca Juniors, campeão da Libertadores meses depois, de ser convidado.

Como uma das vagas da competição era destinada ao campeão do país sede, no caso o Brasil, o Corinthians, que venceu o Campeonato Brasileiro em 1998 e 1999, se classificou para a disputa. E a ideia da Fifa era criar um Mundial com os campeões de 1998, por isso Vasco foi selecionado no lugar do Palmeiras, campeão da Libertadores em 1999.

E na opinião de quem esteve em campo com a camisa alvinegra naquele mundial, o questionamento quanto à legitimidade do título é mera provocação dos rivais. Em entrevista ao ESPN.com.br, o ex-jogador Marcos Senna lembrou da conquista e ressaltou a sua importância para a história do Corinthians.

“O Corinthians na época não tinha nada a ver com isso…é mais para os rivais, que não aceitam de jeito nenhum. Se o Vasco tivesse ganhado, teria essa crítica no Rio, e não em São Paulo. Isso são rivalidades de torcidas próximas, da mesma cidade. Acho que tem que valorizar muito, afinal, jogamos contra grandes times, jogamos a final contra o Vasco e teve times que passaram por lá como Real Madrid e Manchester United. Acho que tem muito mérito o que o Corinthians fez nesse torneio, tem que considerar sim, o Corinthians não tem nada com isso”, disse Senna.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

No grupo A da competição, o Corinthians avançou em primeiro com sete pontos. Foram duas vitórias, contra Raja Casablanca e Al Nassr (ambas por 2 a 0) e um empate em 2 a 2 com o Real Madrid.

Como o Vasco também avançou em 1º no grupo B, foi adversário do Corinthians na final, que terminou com empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e vitória por 4 a 3 nos pênaltis.