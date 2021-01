Beth Goulart se manifestou pela primeira vez sobre o parente que transmitiu Covid-19 para Nicette Bruno (1933-2020), atriz que morreu no dia 20 de dezembro em decorrência de complicações causadas pela doença. A filha da veterana da TV se compadeceu e disse que a pessoa não merece ser julgada pela fatalidade. “Não deve ser fácil”, declarou.

A atriz contou publicamente que sua mãe cumpriu o isolamento social de forma rígida desde o início da pandemia, em março de 2020, mas que acabou sendo infectada por um familiar que a visitou no mês de novembro e estava assintomático. Após fazer a revelação, ela disse que ora pela pessoa.

“Ninguém fez isso por querer. A gente sabe que cada vez mais todo mundo tem que ter consciência de evitar determinadas coisas que possam causar o contágio. Como foi no caso da mamãe. Talvez essa pessoa não tenha tido o devido cuidado. E acho que hoje temos que ter esse cuidado. Mas não dá para julgar o outro. Não somos nós que vamos fazer isso. Tem um olhar superior, que sabe o porquê de tudo”, afirmou ao jornal Extra.

Focada em lidar com a morte de Nicette buscando inteligência emocional através do espiritismo, Beth vem falando diariamente em suas redes sobre virtudes e sentimentos, como paciência, fé, amor, alegria, solidariedade, perdão.

“Nós temos é que ter uma certa compaixão também por essa pessoa, porque não deve ser fácil para ela. Então precisa da nossa oração e de fortalecimento. Se Deus permitiu, quem somos nós para achar qualquer coisa?”, indagou.

Nicette Bruno morava em uma casa no mesmo condomínio onde mora a filha, no Rio de Janeiro. Seu biógrafo, Cacau Hygino, contou que passou a fazer as entrevistas para o livro por vídeos.

“Quando a pandemia começou a apertar, eu parei de frequentar a casa dela, e Beth filmava as respostas de Nicette para mim”, afirmou ele sobre a obra Nos Palcos da Vida, que será lançada em 2021.