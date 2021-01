Após a derrota do Sport para o Palmeiras por 1 a 0, o técnico Jair Ventura falou em entrevista coletiva sobre as polêmicas de arbitragem envolvendo sua equipe.

No duelo com o Alviverde, o Leão reclama de um pênalti não marcado aos 49 minutos do segundo tempo, quando Rony tocou na bola com o braço dentro da área. De acordo com Jair Ventura, esta não foi a primeira vez que o time pernambucano se sentiu prejudicado pela arbitragem.

“Não é a primeira vez. Daqui a pouco o campeonato vai passando, faltam nove jogos agora. Depois que acabar o campeonato ninguém vai lembrar de tudo o que aconteceu, dos pontos que foram tirados da gente. É triste porque a gente trabalha para caramba”, afirmou.

O treinador ainda exaltou a dificuldade de enfrentar um adversário como o Palmeiras, considerando seus resultados recentes e o investimento no elenco.

“Enfrentamos uma equipe que ganhou de 3 a 0 do River na Argentina, tem um dos maiores investimentos. A gente vê as mexidas, vai entrando Rony, Menino, jogadores que têm muita qualidade. Mesmo assim fomos para cima, terminamos com mais posse, com mais finalização. Aí acontece o que aconteceu”, explicou.

Por fim, o comandante do Sport ressaltou que não pode reclamar com a arbitragem porque já acumula dois cartões amarelos no Brasileirão, correndo risco de pegar uma suspensão.

“Até quando vamos falar de arbitragem? Ainda posso pegar um gancho caso venha aqui reclamar. Eu estou pendurado, não posso nem reclamar com o juiz. Não posso largar minha equipe, a gente tem que ter controle emocional para esses momentos. Uma pena que não é a primeira vez. É mais fácil ter controle quando acontece uma vez, mas são diversas vezes que vem acontecendo. Vamos embora, quando não acontecerem essas coisas a gente vê se consegue os resultados”, concluiu.