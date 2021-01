O Sport terá motivos para reclamar depois da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste sábado (9), na Ilha do Retiro. Em um dos últimos lances da partida, o time da casa teve um pênalti marcado por toque na mão de Rony, após o chute de um jogador da equipe paulista. O VAR interveio, o juiz foi ao visor e anulou a penalidade após rever o lance.

Jair Ventura, técnico do Sport Gazeta Press

Após o duelo, o principal assunto na coletiva do técnico Jair Ventura foi a marcação anulada após revisão. O treinador tentou evitar falar da não marcação, mas lamentou o fato pela partida feita por sua equipe.

“Eu estou próximo de 200 jogos e nunca vim para uma coletiva e falei de arbitragem. E acho que está cada vez mais difícil não falar. Especialmente quando acontecem coisas assim. Mas vou continuar falando que enfrentamos um dos melhores times do Brasil na atualidade, ganhou de 3 a 0 do River”, analisou.

“Muito se cobra que o Sport não tem posse. Hoje, nós tivemos mais posse que o Palmeiras, mesmo eles fazendo um gol no início, tivemos mais finalizações. É difícil, muito triste quando se faz um jogo desses, com essa entrega, e termina prejudicado no final. Acho difícil, vocês vão falar por mim. Enfim, deixa para lá, vamos falar do nosso jogo”, completou.

Em seguida, porém, Ventura relembrou que não foi a primeira vez que seu time foi prejudicado pela arbitragem no campeonato e disse que não pode fazer análises mais profundas por medo de pegar um gancho e ser suspenso.

“Não é a primeira vez. Se fosse a primeira vez… Daqui a pouco, o campeonato vai passando, faltam nove jogos, agora, depois que acaba, ninguém vai lembrar dos pontos que foram tirados da gente”, disse.

“É triste, porque a gente trabalha para caramba. Vou seguir, ainda, sem falar de arbitragem. Posso pegar um gancho. Eu estou pendurado, não posso nem falar com o juiz. Estou com dois cartões e eu não posso largar minha equipe”, finalizou.

O Sport, que vinha de um triunfo diante do Fortaleza, estaciona nos 32 pontos, na 14ª posição. O Bahia abre a zona de rebaixamento atualmente com 28 unidades e ainda joga na rodada.