‘Não é tarefa fácil’ · .

Intérprete de Adão em Gênesis, Carlo Porto confessa que precisou rever as próprias certezas para viver o primeiro homem criado por Deus na nova novela bíblica da Record. Ele revela que preferiu deixar para trás os mitos em torno do Jardim do Éden, uma das narrativas mais antigas da humanidade, a fim de se aproximar da essência do personagem. “Não é uma tarefa fácil”, pondera.

Ele e Juliana Boller, que dará vida à Eva, vão dar as caras na estreia da produção, que substituirá Amor Sem Igual a partir do próximo dia 19. Inspirado no primeiro livro da Bíblia, e que também faz parte do pentateuco judaico, o folhetim atravessará sete fases e contará com mais de 200 atores.

A primeira etapa abordará a criação do homem a partir do sopro divino e a expulsão de Adão e Eva dos jardins celestiais. Por conta dos erros dos pais, Caim (Eduardo Speroni) e Abel (Caio Manhente) vão pagar um preço alto, em uma maldição se estenderá por gerações até que Noé (Oscar Magrini) seja chamado por Deus para “recomeçar” a história.

O artista avalia que o principal estímulo para o papel era justamente desmistificar o “pai” de todos os seres humanos segundo a tradição judaico-cristã. “O maior desafio foi abrir mão de quem eu achava que Adão era para passar a vê-lo como um homem comum”, pondera.

Ele mergulhou em uma preparação de três meses para atingir o objetivo com a ajuda de historiadores, especialistas e muito trabalho na sala de ensaio. “A Record nos deu tempo e espaço para fazermos o nosso trabalho, e eu me sinto um privilegiado em poder ter feito uma preparação para a TV com o tempo de cinema”, comemora.

Por conta do processo, Carlo percebeu muito mais semelhanças do que diferenças com Adão, ainda que seis milênios os separem de acordo com as escrituras. “Ele é alguém como qualquer outro no sentido de que está sujeito às mesmas dificuldades que nós”, considera o mineiro.

Ele também se desligou do mundo contemporâneo para voltar à “essência” humana. As viagens por conta da novela, que teve sequências rodadas no Brasil e no Marrocos, o ajudaram a se desconectar.

“Trabalhar desta forma faz com que a gente se envolva ainda mais com aquilo que fazemos. A equipe vira uma família. Chega uma hora em que as pessoas se entendem no olhar”, arremata Porto.