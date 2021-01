Vitória Strada e Marcella Rica ficaram noivas logo após a virada de ano de 2020 para 2021, e a atriz de Salve-se Quem Puder confessou como se sentiu na hora do pedido de casamento. “Eu não enxergava nada!”, revelou, ao recordar com alegria a noite da surpresa.

Uma das protagonistas da novela das sete que voltará ao ar neste ano na Globo, Vitória passou a exibir cheia de orgulho seu anel de noivado no início do ano. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz relembrou o pedido feito pela namorada.

“Na hora, eu não enxergava nada. Tinha uma luz de led forte voltada para mim. Quando procurei pela Marcela, eu vi o letreiro [com os dizeres: “Casa Comigo?”]. Primeiro, não entendi o que estava escrito. Só depois é que percebi o que estava acontecendo. O restante e as lágrimas vocês viram no vídeo que postamos”, relembrou ela entusiasmada.

Além do casamento, a atriz também está empolgada com sua carreira. Segundo Vitória, se dependesse dela, emendaria uma novela na outra. Com o final das gravações da novela das sete, a intérprete de Kyra não vê a hora de conferir o resultado da trama.

“Ansiosíssima! Estou louca para ver como ficou e saber o que o público achou. Desta vez, eu vou poder acompanhar tudo junto com os fãs da novela”, comemorou ela. Já pensando em um próximo trabalho, a atriz revelou que gostaria de interpretar uma vilã.

“Alguém me chama, por favor? Prometo dar tudo de mim! Sou apaixonada pela profissão e seus desafios. Quero fazer muitas personagens diferentes”, afirmou Vitória.