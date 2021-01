Após sofrer agressões durante uma viagem, Henri Castelli mostrou que vem passando por um tratamento bucal para se recuperar de um trauma na mandíbula, resultado do episódio de violência enfrentado por ele em dezembro de 2020. “Não está fácil”, escreveu ele ao compartilhar uma foto nos Stories do Instagram.

Na rede social, o ator publicou uma imagem em que aparece durante o tratamento. “Juntos na recuperação. Se Deus quiser, chegaremos lá. Não está fácil, mas Deus é maior. E vamos vencer sem sequelas”, escreveu ele.

Henri Castelli passa por tratamento bucal

Em recente entrevista ao Fantástico, Henri se emocionou ao falar sobre a situação e assumiu que precisou procurar um terapeuta para lidar com o trauma.

“Eu tô fazendo terapia pra tentar me acalmar, porque acordar de madrugada, você encosta no travesseiro, parece que alguém te deu um soco. Tem risco de ter sequela quando desinchar daqui a 30 dias”, disse.

O protagonista de Flor do Caribe também afirmou que não estava bêbado no dia do ocorrido. Ele disse que foi cercado por homens em uma marina, mas não se lembra do que aconteceu depois.

A Polícia Civil de Alagoas indiciou Guilherme Accioly e Bernardo Malta por agressão ao ator. O delegado Fabricio Nascimento concluiu que houve lesão corporal grave, e o inquérito foi encaminhado para o Ministério Público Estadual (MPE). A defesa dos empresários alega legítima defesa.