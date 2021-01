Repórter da CNN americana, Sara Sidner não segurou as lágrimas e chorou ao vivo enquanto noticiava os casos de Covid-19 na Califórnia, Estados Unidos, nesta terça-feira (12). A jornalista estava relatando histórias de famílias com quem ela se encontrou no Martin Luther King Jr. Community Hospital, em Los Angeles, algumas delas que perderam pessoas queridas pela doença causada pelo novo coronavírus.

“Este é o décimo hospital em que estive para ver a maneira que essas famílias têm de viver depois disso, com uma dor que vai tão longe e é tão forte”, disse Sara, enxugando as lágrimas.

Ela pediu desculpa para Alisyn Camerota, âncora do CNN New Day. “Não há necessidade de se desculpar. Estivemos observando o seu trabalho ao longo deste ano horrível. E todos nós fomos atingidos pela dor, pela dor coletiva em que todos nós estamos”, consolou a apresentadora, enquanto o choro da repórter continuava.

“Ver essas famílias passando por isso, como estão perseverantes e que têm que ter esses funerais em estacionamentos, como os que você nos mostrou, é um trauma coletivo que todos nós vivemos todos os dias”, reforçou Camerota.

Ainda emocionada com a situação, Sara Sidner finalizou a sua partipação dizendo que não estava tudo bem e que as pessoas precisavam de mais consciência.

“Não está tudo bem o que estamos fazendo um com o outro. Essas famílias não deveriam estar passando por isso. Nenhuma família deveria passar por isso. Então, por favor, ouça o que essas família estão dizendo. Faça o que puder para evitar que isso mate seus familiares, vizinhos, seus amigos, seus professores, médicos e bombeiros. Todas essas pessoas estão aqui para ajudá-lo, mas você tem que fazer a sua parte”, implorou ela.

Segundo o jornal Los Angeles Times, a região enfrenta o “pior desastre em décadas” com a Covid-19. Na última semana, as autoridades relataram uma média de 14.518 novos casos de coronavírus por dia na região, o equivalente a 10 habitantes com teste positivo a cada minuto, de acordo com dados compilados pela publicação.

Assista ao vídeo da repórter da CNN emocionada: