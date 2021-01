‘Não foi pacífico, amassou o carro de jogador’

Durante a semana, o Flamengo conviveu com um protesto de torcedores na porta do Ninho do Urubu por conta dos resultados ruins. E o atacante Gabigol não gostou do fato e rebateu.

Escolhido para a entrevista coletiva com perguntas dos jornalistas, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o camisa 9 deixou claro que não acha certo o que alguns torcedores fizeram. Segundo ele, até um carro foi amassado na porta do CT.

“Se me perguntar se eu acho certo? Não, não acho. Eles vieram aqui, não foi algo tão pacífico, fiquei sabendo que amassou o carro de um jogador. Mas a cobrança em rede social, no estádio, ou quando falam numa boa, é correto. Mas a gente está trabalhando para vencer. Ninguém está trabalhando para perder”, disse o jogador, destacando a vontade que tem de reencontrar as vitórias.

“A gente sabe o quão bom é ser campeão no Flamengo. Eu jogo no Flamengo por causa deles. Eu quero estar naquela avenida lotada. Foi um dos melhores dias da minha vida”, completou.

Ainda durante a conversa, ele foi questionado sobre o peso e a pressão de atuar no Flamengo. Gabigol deixou claro que o elenco e Rogério Ceni têm total noção de que é normal ser cobrado por vitórias em todos os jogos.

“Pressão vai ter. É Flamengo. Mas quem não gosta de pressão? Às vezes eu joguei em times que jogava para empatar. No Flamengo você quer vencer todos os jogos e isso é a melhor coisa. O Rogério sabe disso e sabe lidar muito bem com isso. O que temos que fazer? Vencer os jogos, simples assim. E quem sabe lá na última rodada a gente se sagra campeão”, finalizou.

O Flamengo encara o Goiás, nesta segunda-feira, fora de casa, pela 30ª rodada do Brasileirão. A equipe carioca ocupa a quarta posição, sete pontos atrás do líder São Paulo, mas com um jogo a menos para fazer na competição.